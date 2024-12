Ilgiorno.it - Morte di Ramy Elgaml, c’è un nuovo video dell'inseguimento. Cosa si vede

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 13 dicembre 2024 – Spunta unnell’inchiesta sull'incidente costato alla vita al giovane, il diciannovenne morto il 24 novembre scorso dopo l’fra lo scooter su cui si trovava e una gazzella dei carabinieri. LÂ?arrivoa fiaccolata Â?Verità pere FaresÂ? nel luogo dove è stato investitoa Milano, 30 novembre 2024. ANSA/MOURAD BALTI TOUATI Il filmato è stato mandato in onda ieri sera, giovedì 12 dicembre, durante la trasmissione Mediaset “Dritto e rovescio”. La durata, fuga fatale dai carabinieri. Sei perquisiti, sigilli ai telefoni. Giallo depistaggio: caccia alNel, girato da una telecamera a bordo di una gazzella dei carabinieri, siil T-Max, su cui viaggiava come passeggero il 19enne egiziano, sfrecciare per le viea città in unnotturno durato circa 20 minuti.