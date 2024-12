Mistermovie.it - Mister Movie | Le Reazioni dell’Hulk Rosso di Harrison Ford in Captain America: Brave New World “Santo Cielo!”

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.La notizia cheinterpreterà Red Hulk inNewha creato una grande attesa tra i fan del Marvel Cinematic Universe. In un’intervista con Empire Magazine, il regista Julius Onah ha elogiatoper la sua performance straordinaria, soprattutto considerando che sta prendendo il posto di un amico, William Hurt, che aveva interpretato il personaggio di Thaddeus Ross in cinque film MCU fino alla sua scomparsa nel 2022.e la sfida di Red HulkOnah ha descritto la rappresentazione dicome “strabiliante” e ha rivelato quanto fosse impressionato dalla performance dell’attore, nonostante l’età di 82 anni.ha utilizzato la CGI per trasformarsi in Red Hulk, ma è la sua energia e passione che hanno impressionato davvero il regista e tutto il cast.