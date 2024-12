Iltempo.it - Massiccio attacco russo alla rete elettrica ucraina: lanciati missili e droni

L'esercitoha lanciato unaereo contro l', lanciando decine dida crociera ee prendendo di mira i siti energetici del Paese. Il ministro dell'Energia ucraino Herman Halushchenko ha scritto sulla sua pagina Facebook che è stata presa di mira la: "Il nemico continua il suo terrore". Halushchenko ha aggiunto che gli addetti stanno facendo tutto il necessario per "ridurre al minimo le conseguenze negative per il sistema energetico". Il presidente Volodymyr Zelensky ha invece denunciato quello che "è stato uno dei più grandi attacchi contro la nostra infrastruttura energetica". Su 'X' ha spiegato che "secondo i rapporti preliminari sono stati93, tra cui almeno un missile nordcoreano. Sono stati abbattuti in totale 81, 11 dei quali eranoda crociera intercettati dai nostri F-16.