Fifaultimateteam.it - EA FC 25 Team Globetrotters Elenco Carte Speciali Della Nuova Squadra

Leggi su Fifaultimateteam.it

Ildi EA FC 25 per la popolare modalità Ultimateè stato annunciato. LeSuccession saranno nei pachetti per un periodo limitato di tempo a partire dalle 19:00 di venerdi 13 dicembre.Durante questo evento riceveranno una carta specialesia i calciatori che militano nel panoramca calcistico mondiale attuale, in special modo quelli che giocano nei principali campionati europei.Una novità per FC 25, icelebrano i giocatori che hanno giocato in tutto il mondo! Questi atleti sono noti per la loro adattabilità e capacità di inserirsi in qualsiasi.Per dimostrare la flessibilità di questo gruppo di giocatori, gli oggetticampagnaoffrono un aumentochimica con Club, Nazione e Campionato, garantendo ora 2 punti chimica ciascuno.