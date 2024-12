Metropolitanmagazine.it - “Malinconia”, l’opera di Edvard Munch che racconta l’animo umano

«Un’arte che nasca dal sangue del cuore»; cosìdefiniva il suo percorso pittorico e, di conseguenza, se stesso. Non a caso, l’artista norvegese è considerato uno dei padri spirituali dell’Espressionismo, avanguardia europea nata agli inizi del Novecento per “contrastare” l’Impressionismo. In questa corrente, gli “occhi dell’anima” sono il punto di partenza, in un moto che parte dall’interno per poi scaturire e posarsi sulla tela, traccia concreta di una sensazione, di un dissidio, di un dolore.«Che cos’è l’arte? L’arte emerge dalla gioia e dal dolore. Maggiormente dal dolore. Fiorisce dal vivere». Per, dipingere era un percorso terapeutico che gli consentiva di confessare pubblicamente i suoi pensieri più reconditi, senza filtri o pudori. Le sue opere parlano di gelosia, paura, misantropia, amore, morte, descrivendo l’intero spettro delle emozioni umane.