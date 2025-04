Sport.quotidiano.net - Skeet, si apre la stagione di Rossetti. Prima gara in Coppa del Mondo

Archiviato un 2024 ricco di successi, su tutti la medaglia d’oro olimpica nellamista a Parigi assieme a Diana Bacosi e il secondo posto alle finali didelin India, per Gabrielequest’oggi prende ufficialmente il via la nuovadi. A partire dalle ore 9:40 (ora locale, le 14:40 in Italia), il tiratore pontigiano sarà ina Buenos Aires, per latappa delladel2025. Un appuntamento d’esordio che arriva dopo mesi senza competizioni ma caratterizzati da allenamenti e fatiche quotidiane e che perrappresenterà un primo, importante banco di prova per valutare lo stato di forma. La squadra azzurra, guidata dal nuovo direttore tecnico Luigi Lodde, subentrato a inizio anno ad Andrea Benelli, è arrivata in Sudamerica domenica scorsa e nella giornata di ieri ha effettuato i consueti allenamenti pre-sulle pedane del Tiro Federal Argentino di Buenos Aires.