Fossombrone nel mirino. Preoccupa solo Munari

Grinta e corsa, ma anche qualità. Il Castelfidardo ha spiccato il volo, contro l’Aquila, verso la permanenza in D. Sorrisi e morale alto martedì alla ripresa degli allenamenti nella truppa di Giuliodori attesa domenica dalla trasferta di. Da preparare serenamente dopo i tre punti presi contro gli abruzzesi.un piccolo dubbio per il tecnico, la botta subita da, domenica, nel primo tempo che lo ha costretto a uscire dal campo sostituito da Elezaj. Alla ripresa degli allenamenti il portiere under è stato tenuto a riposo, maprecauzionalmente. Domenica rientrerà dopo la squalifica anche Imbriola. Juniores. Come per la prima squadra il campo dell’Atletico Ascoli è risultato fatale anche per la Juniores. Che viene sconfitta dai bianconeri per 1-0. I fidardensi lottano fino all’ultimo ma cedono all’Atletico, bravo a cogliere il vantaggio nel primo tempo, al 32’ con Cofini.