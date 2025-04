Oasport.it - Orlando Maini: “Grandi progressi per Piganzoli, è da corse a tappe. Lonardi buon velocista”

è intervenuto a Bike Today, appuntamento settimanale condotto da Gian Luca Giardini sul canale YouTube di OA Sport: per il decano dei direttori sportivi si apre una nuova avventura con la Polti-Visit Malta di Ivan Basso ed Alberto Contador, nella quale, come sempre, avrà il compito di far crescere i più giovani, la sua specialità.La genesi della nuova avventura: “Grazie ad una chiacchierata fatta con Zanatta, poi lui si è confrontato con la dirigenza e con i miei colleghi, ed hanno deciso di aggiungere una persona allo staff, unissimo staff, già esistente per il calendario che facevano, ed hanno, fra parentesi, pensato alla mia persona, e questo mi fa estremamente piacere, perché avere comunque la stima della dirigenza e dei colleghi è sempre una cosa che gratifica“.Il rientro in gruppo con la nuova formazione: “Per me questo è un lavoro, ma è comunque una passione che ho dentro e non mi pesa per niente, perciò essere presente in una squadra di giovani mi stimola ancora di più e mi dà, come posso dire, la forza di dare sempre il meglio ogni giorno.