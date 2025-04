Calo le nascite e la popolazione invecchia | solo il 106% degli over 65 è laureato Impatto dell’invecchiamento della popolazione sull’istruzione e mondo del lavoro | over

Leggi su Orizzontescuola.it

La transizione demografica in corso in Italia sta determinando significative trasformazioni nella struttura, con implicazioni rilevanti sul piano economico e sociale. L'Istituto Nazionale di Statistica (Istat) ha fornito un'analisi dettagliata di questi fenomeni nell'ambito di un'audizione parlamentare, evidenziando come il declino demografico e l'mentoincidano su vari aspettisocietà italiana, tra cui il mercato del, il sistema previdenziale e la domanda di servizi pubblici. Questi cambiamenti richiedono un'attenta valutazione per adattare le politiche pubbliche alle nuove esigenze.L'articololee lail 10,6%65 èdell’mentodel