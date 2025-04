Ilrestodelcarlino.it - Fermana, Bianchimano stringe i denti e ci sarà

A Sora è stato protagonista con un gol d’opportunismo e un assist per Sardo ma poi ha dovuto lasciare il campo per un colpo subito. Andreaha toccato quota 7 reti in campionato ma domenica ci vuole essere a tutti i costi per la sfida dellaall’Avezzano, ultimissimo treno sul binario "speranza" di salvezza. Colpo duro subito ma lui, salvo sorprese, ci: "Voglio recuperare e farò di tutto per essere a disposizione domenica" ha raccontato ospite di Lunediretta su Tv Centro Marche. "A Sora abbiamo avuto la forza di ribaltarla e poi quel rigore ha impattato tutto. Abbiamo avuto l’occasione per vincerla con De Silvestro ma in questo momento paghiamo caro tutto. Abbiamo l’obbligo ci crederci finché la matematica non dirà il contrario. Ora prepariamo la gara con l’Avezzano: con le buono o con le cattive dobbiamo vincere, per accorciare il distacco in classifica".