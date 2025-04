Teleclubitalia.it - La Confcommercio Pozzuoli elegge il suo nuovo presidente: Nicola Scamardella

Leggi su Teleclubitalia.it

Lail suo, titolare del ristorante Whit Chill Out Lungomare. Tanti obiettivi peer il prossimo futuro per ildella, ai nostri microfoniche punta sul rilancio dell’economia del territorio con una serie di sinergie da mettere in campo. L'articolo Lail suoTeleclubitalia.