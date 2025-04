Sport.quotidiano.net - Canottaggio. I Canottieri Limite prendono tutto. Tredici medaglie per i loro atleti

Quattro ori, cinque argenti e quattro bronzi è il bottino con cui laè tornata da Genova-Prà nella prima regata regionale dell’anno su distanza regolamentare, dopo l’annullamento della gara di Roffia a causa della grave alluvione che ha colpito il nostro territorio. Sebbene si sia disputata in Liguria la manifestazione ha ospitato anche i giovanitoscani con i biancazzurrisi, che non hanno mancato l’occasione di mettersi in mostra. Grandi protagonisti sono stati Duccio Cianti e Andrea Palella, che oltre a vincere individualmente le proprie gare nel singolo 7.20 Cadetti, si sono poi ripetuti anche nel Doppio tagliando il traguardo per primi. L’altra medaglia d’oro se l’è invece messa al collo Cesare Borlenghi nel due senza Under 19 misto con Stranzulla di Sanpiero.