Il punto sugli avversari. JuVi in crisi, ma Polanco sa come fare male

Occhio allaCremona, perché la graduatoria da playout potrebbe far pensare a una squadra in difficoltà a mettere punti a referto. Non è così, perché la formazione allenata da Bechi, al netto delle due sole vittorie nelle ultime dieci partite, ha il quarto attacco della A2 con 80.3 punti segnati. Naturale, vista la classifica deficitaria, che a livello di difesa il quadro si ribalti e infatti laè la seconda retroguardia più perforata (82.5) dopo quella di Piacenza. I due uomini da tenere d’occhio maggiormente sono i due stranieri. Uno è a roster da inizio anno, vale a dire l’ala piccola dominicana Eddy, uomo da 16.4 punti. L’altro è l’attuale play-guardia, Eric Washington, a referto da quattro partite al posto di Brown e autore di 14.3 punti con 3 rimbalzi e 3.8 assist. Possono raggiungere anche bottini consistenti e le attenzioni della difesa dovranno per forza di cose ricadere tanto su di loro.