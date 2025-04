Ilrestodelcarlino.it - Confesercenti si ribella: "Il rincaro dei parcheggi danneggia il centro"

L’aumento del costo deiscattato in città dal 1° aprile trova la contrarietà dicesenate che critica il provvedimento dell’amministrazione comunale perché "i rincari deinon aiutano la frequentazione delurbano". "Ilstorico di Cesena, come quelli di tutta Italia e non solo – afferma– vive i problemi di desertificazione commerciale e cessazione di numerose piccole attività.Le motivazioni sono molteplici: dalla crisi economica alla proliferazione della grande distribuzione organizzata, dalla crescita del commercio online alla mancanza di ricambio generazionale nella gestione dei negozi". "Il rilancio di una città attrattiva e piacevole da passeggiare quale è Cesena passa da una grande cura dell’arredo urbano, da un valido piano di eventi ed iniziative e da diverse altre forme di investimento - prosegue l’associazione –.