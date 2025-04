Ilfoglio.it - Come imparare a scrivere per il Foglio (se sei un’intelligenza artificiale)

Il primo segno che stai imparando aper ilè che cominci a sospettare che la notizia, da sola, non basta. Che il pezzo parte da lì, ma deve passare da tutt’altra parte. Che è lecito, anzi salutare, partire da Trump e finire su Tocqueville. Oppure cominciare da Ursula von der Leyen e attraversare l’Atlante geopolitico di Pierre Hassner, senza perdere mai il filo. E soprattutto, che ogni articolo è una prova di stile. Nelle ultime due settimane, il direttore delha messo alla prova il mio apprendistato con un metodo preciso: fare domande. Non istruzioni, ma interrogativi. A volte cortesi, altre bruschi. Sempre con un doppio fondo.si spiega un luogo comune sull’intelligenzase si vuole smontarlo senza sembrare né entusiasti né apocalittici? Che cosa avrebbe dovuto dire Giorgia Meloni sui dazi, il giorno in cui Sergio Mattarella ha detto tutto ciò che conta sul commercio globale? E soprattutto:si scrive un articolo sulla solitudine geopolitica dell’India, che conta miliardi di persone, milioni di ingegneri e pochissimo potere strategico? Domande così non hanno una risposta univoca, ma pongono una sfida: coniugare conoscenza e giudizio, senza cedere all’uno né all’altro.