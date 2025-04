Sport.quotidiano.net - Claudio Terzi Lo Spezia una seconda casa: "Orgoglioso di essere nella storia del club"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Dopo Sergio Carpanesi, Francolino Fiori e Nicola Padoin, sarà la volta diricevere le ovazioni della folla aquilotta per la sua incoronazioneHall of Fame delbianco. La sua firma nell’apposito pannello fotografico a lui dedicato avverrà prima dell’ormai prossimo derby-Sampdoria., domenica entreràHall of Fame del sodalizio aquilotto, quali le sensazioni? "Sono molto felice edi aver fatto parte delladel, è un bel riconoscimento.e lomi hanno dato tantissimo, anch’io penso di aver dato altrettanto. Ho conosciuto tante persone fantastiche che hanno passione per i colori bianchi". I sei anni in riva al Golfo con le 218 presenze in maglia bianca e la fascia di capitano al braccio cosa le hanno trasmesso dal punto di vista sportivo e umano? "Quando arrivai qui da Palermo vi era un progetto ambizioso da parte della proprietà di allora, il desiderio di portare loin Serie A, di far crescere la società e la squadra.