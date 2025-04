Ilrestodelcarlino.it - Trasportava rifiuti speciali senza permesso

Un camionista è finito nei guai per una gestione illecita di. La Polizia Locale dell’Unione Rubicone e Mare ha portato a termine un’indagine che ha visto coinvolto un quarantenne, autotrasportatore, cittadino bulgaro residente in zona. L’uomo è stato denunciato per illecita gestione di, in quanto intercettato alla guida del proprio autocarro mentrenon pericolosi in mancanza dei previsti titoli abilitativi. L’autocarro è stato posto sotto sequestro per la prevista confisca. Accertamenti ulteriori presso l’abitazione dell’uomo, che si trova nella Valle del fiume Uso, hanno portato alla scoperta di una discarica abusiva di alcune tonnellate di, anch’essa posta sotto sequestro. L’uomo non è nuovo a queste vicende, essendo stato già denunciato tre anni fa, quando abitava a Savignano sul Rubicone, per fatti analoghi e anche in quella circostanza gli venne sequestrato un autocarro, poi confiscato.