I rossoblù hanno incassato 295 milioni per la semifinale | altri 2 in caso di finale più 8 della Supercoppa Arrivare a Roma varrebbe 13 milioni

Sport.quotidiano.net - I rossoblù hanno incassato 2,95 milioni per la semifinale: altri 2 in caso di finale, più 8 della Supercoppa. Arrivare a Roma varrebbe 13 milioni

Leggi su Sport.quotidiano.net

Ipotecata ladi Coppa Italia, il Bologna si ributta in undi stagione che lo vede in corsa per la Champions in campionato: in palio, per il club ci sono fino a 55-60di euro. Il club ne ha guadagnati 2,95per il fatto di essere arrivato indi Coppa Italia (400mila per il raggiungimento degli ottavi e 850mila euro per il raggiungimento dei quarti). La qualificazione allaporterà nelle cassedi euro da aggiungere ai precedenti guadagni. Indi trionfo, poi se ne metterebbe in tasca4.6per un totale di 8.5. A questi andrebbero sommati gli 8che il Bologna andrebbe poi a guadagnare per la partecipazione alla nuovaItaliana, se verrà confermata la formula prevista nell’ultima stagione.