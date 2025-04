Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, due big bianconeri non verranno riscattati? C’è solo una condizione per vederli ancora a Torino: il punto sui prestiti in vista del Mondiale per Club

Champions League o addio. Così apre l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport per analizzare quello che potrebbe essere il futuro di Kolo Muani e Conceicao. Secondo la rosea, per il riscatto dei due big bianconeri sarà necessaria la qualificazione alla prossima competizione europea. Da certezze con Thiago Motta adesso sono diventati dubbi con Tudor e per il calciomercato Juve, senza i soldi dell'Europa, sarebbe impossibile riscattarli.