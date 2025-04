Iltempo.it - No anzi Sì: l'abracadabra di Elly Crozza

Leggi su Iltempo.it

In un'iperbole linguistica degna dello scontro senza frontiere fra destra e sinistra il Pd finisce per darci la definizione autentica della parola «democratico». Nella nuova accezione messa in scena ieri all'Europarlamento questa parola significa essere talmente liberi di inventarsi la realtà da poter votare sì al riarmo affermando di avere votato no. Un vero eccesso di democrazia, che avrebbe bisogno di uno psicanalista più che di un giurista per essere compreso. Dopo la figuraccia di qualche settimana fa quando mezzo partito aveva votato contro il segretarioSchlein la toppa inventata dalla segretaria più pop del Nazareno è degna di: votiamo no all'emendamento sul riarmo così possiamo dire agli italiani che siamo allineati a Conte, ma poi una volta che gli altri l'hanno approvato, votiamo sì alla risoluzione che lo contiene così possiamo dire al Pse che siamo allineati ai socialisti europei.