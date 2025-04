Ilrestodelcarlino.it - Vuelle lanciata verso il rush finale. Cremona, occasione da non perdere

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sarà un mese di resistenza aprile, per la. Perché delle quattro partite rimaste per chiudere la regular-season, ben tre saranno in trasferta su campi non facili: a, domenica, perché la Juvi sta cercando disperatamente di evitare i playout acciuffando una delle due posizioni che dà diritto alla salvezza immediata; a Cantù il 13 aprile perché quella che era considerata la super favorita non può più fare passi falsi e a Verona, il 27 aprile, perché l’ultima giornata sarà un calderone di incastri per comporre le classifiche avulse che sistemeranno la griglia in modo definitivo. L’unico appuntamento casalingo, Pesaro lo giocherà il 19 aprile, vigilia di Pasqua, contro Udine: molto dipenderà da come i friulani arriveranno a quella serata, se già promossi in virtù dello scontro diretto con Rimini della settimana prima, o ancora con la necessità di far punti.