Lautaro Martinez, Parma o Bayern Monaco: il piano dell'Inter – CdS

tra. L’Inter spera di recuperare il suo capitano e attaccante principe, out dalla sosta per le nazionali.– Primae poidi Baviera, dopo il pareggio nel derby di Coppa Italia (semifinale di andata 1-1), l’Inter di Simone Inzaghi è pronta a rituffarsi immediatamente sui prossimi due importantissimi impegni. E l’obiettivo ad ApGentile è quello di recuperare. Il capitano e attaccante argentino, scopertosi infortunato in patria con la maglia della Seleccion, ha iniziato un programma di recupero per essere al 100% in campo contro il, andata dei quarti di finale di Champions League. In casa Inter si lavora ad un: ossia convocarlo per il Tardini diin modo tale da fargli fare un piccolo spezzone.