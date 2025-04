Sport.quotidiano.net - L’Ascoli vuole blindare la salvezza. Vincere per stoppare tutti i timori

di Mimmo Di Carlo si prepara ad affrontare la trasferta di Gubbio per chiudere in anticipo la propria pratica. Il Picchio sabato al Barbetti (ore 17.30) sfiderà la formazione di Gaetano Fontana, uno dei grandi ex della recente storia bianconera. Cercato nel corso dei mesi scorsi, in un momento dove a corso Vittorio Emanuele si stava pensando ad uno dei vari avvicendamenti in panchina, oggi l’ex centrocampista sta permettendo agli umbri di lottare per una posizione playoff. Nella settimana di lavoro chesta portando avanti, le attenzioni restano focalizzate sulla possibilità di compiere l’ultimo step verso il traguardo. Riuscire a farlo però passerà per la prestazione messa in campo. Fattore spesso mancato nel corso del cammino affrontato. Una delle note dolenti in questa fase del percorso è rappresentata dal momento nero che stanno attraversando gli elementi offensivi dell’organico bianconero.