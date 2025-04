Milleunadonna.it - Alessia Marcuzzi crolla al 3%: il perché del nuovo flop e le scelte della Rai

Leggi su Milleunadonna.it

Un tonfo.arriva a malapena al 3,5% di share con “Obbligo o Verità”, ilprogramma in prima serata su Rai2 battezzato appena una settimana fa e già in odore se non di chiusura, almeno di veloce ristrutturazione. A fare meglio del talk show intorno al tavolo rotondo travestito da party game sono stati.