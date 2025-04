Sport.quotidiano.net - Volley serie B. Gruppo Lupi, il mese della verità. In guerra per mantenere la categoria

Ilè pronto a giocarsi tutto in questodi aprile. Restare in B è la volontà dei pontederesi, attesi dalla trasferta alla Spezia di domenica prossima contro gli agguerriti liguri che godono dei favori del pronostico. Mancano sei partite alla fine ed ilsarà peraltro costretto a riposare al penultimo turno. Ci sono quindi cinque i confronti ufficiali con 15 punti in ballo. La principale antagonista dei pontederesi è il Cecina che mantiene tre punti di vantaggio sulla squadra di Simone Buti al quale fornisce un sostanzioso contributo Fabio Innocenti. Entrambi non dormono sonni tranquilli al pari dei fratelli Benvenuti e dell’intera dirigenza pontederese, alle prese con una stagione in cui la squadra non è riuscita ad intraprendere il cammino sperato. Anche sabato scorso Lumini e compagni sono stati sconfitti in casa, stavolta per mano dal Camaiore, che ha così agguantato la Codyecoin vetta, imponendosi per 3-1 al PalaMatteoli.