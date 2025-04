Sport.quotidiano.net - Rugby. Il Banca Centro Cus Siena fa il pieno di gioia e orgoglio. Stravinto il derbyssimo contro Livorno. E’ finita 24-0!

IlCusha centrato una vittoria netta e prestigiosa per 24-0i Lundax Lions Amaranto, in un derby sempre sentito e combattuto. Una prestazione attenta e determinata, quella dei bianconeri, che hanno imposto il loro gioco con efficacia, dominando in mischia chiusa e mostrando grande solidità in touche. La partita è iniziata su ritmi elevati, al 32’ è stato Comandi a sbloccare il punteggio con una meta su maul avanzante da touche, 5-0. Nella ripresa, al 52’, il capolavoro di Bartolomucci, bravo a superare la linea difensiva con un calcetto millimetrico a seguire e a schiacciare in meta per il 12-0. Dieci minuti dopo, ancora Comandi ha sfruttato la superiorità in mischia per la seconda meta personale, portando il risultato sul 17-0. A dieci minuti dalla fine, è stato invece Gerard Taipi a chiudere definitivamente i conti, finalizzando una splendida azione in velocità sull’out di sinistra: 24-0.