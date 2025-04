Lanazione.it - Voglia di tre punti interni: "Domenica è l’occasione"

di tornare finalmente al successo al Lungobisenzio (che manca dal 9 febbraio) e di bissare la vittoria dell’andata. E’ con questo spirito che i giocatori del Prato stanno preparando la stracittadina con la Zenith, in programma(calcio d’avvio alle 15) e valevole per la 30esima giornata del girone D di Serie D. "Stiamo lavorando per invertire il trend negativo al Lungobisenzio (dove i biancazzurri vengono da tre sconfitte consecutive, nda) - sottolinea il difensore Diego Galliani - Una spiegazione per la poca continuità? E’ il calcio: ti capita magari di vincere in trasferta e poi di perdere in casa. Ma la squadra, a prescindere da dove si gioca, cerca sempre di dare il massimo. Purtroppo di recente stiamo raccogliendo solo delusioni al Lungobisenzio e proprio per questo c’è il desiderio di fare una prestazione importante contro la Zenith per conquistare un risultato positivo".