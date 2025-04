Sport.quotidiano.net - Ferrari, Suzuka è da dentro o fuori. Vasseur: "Decideranno i dettagli"

per noisti un tempo era un paradiso. Lì, nel Giappone di Soichiro Honda, l’equivalente nipponico del Drake di Maranello, nel 2000 Michael Schumacher pose fine ad un digiuno mondiale durato 21 anni. E sempre lì, nel 2003, il tedesco conquistò il suo sesto titolo iridato, staccando Juan Manuel Fangio nella classifica dei plurivincitori. Oggi, per noistisomiglia dannatamente ad un mistero avvolto nell’enigma. Che Rossa vedremo, su una pista bellissima che propone curve ad alta velocità alternate a sezioni più lente? La SF-25, fin qui disastrosa in gara con l’unica eccezione della Sprint Race di Shanghai dominata da Hamilton, troverà la corretta configurazione di assetto per ottenere il giusto equilibrio tra velocità e stabilità?è un circuito a medio carico aerodinamico, sul quale la gestione delle gomme è fondamentale.