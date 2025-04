Puntomagazine.it - Entrano in vigore i dazi USA del 25% sulle auto importate: reazioni e conseguenze internazionali

Un nuovo fronte nelle tensioni commerciali globali: critiche da UE, Cina, Giappone e TaiwanWashington, 3 aprile 2025 – Sono ufficialmente entrati inoggi istatunitensi del 25%mobili, una mossa che rischia di inasprire le tensioni commerciali globali e di influenzare i prezzi al consumo. Secondo l’avviso del Federal Register, le tariffe sono scattate alle 00:01 ora locale (le 6:01 in Italia) sue camion leggeri di fabbricazione estera, mentre i pezzi di ricambio saranno colpiti a partire dal 3 maggio.Taiwan: “irragionevoli, pronti a negoziare”Il governo di Taipei ha espresso il suo disappunto per la decisione degli Stati Uniti, definendola “altamente irragionevole”. Michelle Lee, portavoce dell’esecutivo taiwanese, ha annunciato che il governo avvierà “seri negoziati” con Washington per cercare di mitigare l’impatto delle nuove tariffe, che per Taiwan includono un’imposta del 32%esportazioni verso gli USA.