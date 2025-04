Lanazione.it - Rlc Sistemi vittoriosa. E ora c’è Senigallia

Leggi su Lanazione.it

Il sogno play-in è ancora vivo per la RLC. Alla Pfp serviva una vittoria a Pontedera per continuare a sperare di agganciare la sesta posizione, l’ultima buona per accedere alla post season. E le ragazze di coach Pilli non hanno deluso, strappando un successo di grande importanza sul parquet del fanalino di coda del campionato di Serie B Femminile. Nonostante la differenza in classifica e il fatto che le padroni di casa avessero conquistato appena due punti dall’inizio del torneo, le laniere hanno dovuto sudare le proverbiali sette camicie per aggiudicarsi la sfida, mettendo così fine alla striscia di quattro sconfitte consecutive. Una sfida, quella valevole per la 12° giornata del girone di ritorno, cominciata malissimo per Billi e compagne, che nel primo periodo non hanno trovato nemmeno un canestro.