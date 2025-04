Pianetamilan.it - “Milan-Inter 1-1, ecco chi esce meglio dal derby di Coppa Italia” | VIDEO

Leggi su Pianetamilan.it

Arianna Ravelli, per 'La Gazzetta dello Sport', analizza il1-1, semifinale di andata della2024-2025 nelLa giornalista Arianna Ravelli, per 'La Gazzetta dello Sport', ha analizzato il1-1, semifinale di andata della2024-2025 disputatasi ieri sera a 'San Siro' (gol di Tammy Abraham e Hakan Çalhano?lu). Chidalla partita tra i rossoneri di Sérgio Conceição e i nerazzurri di Simone Inzaghi? La risposta in questo