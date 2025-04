Movieplayer.it - La vita da grandi o del perché in America film così vincono gli Oscar

"Mi piace essere come pare a me, e per questo ho fatto unrock", dice Greta Scarano nella nostra intervista. Con lei, anche i protagonisti Matilda De Angelis e Yuri Tuci. Un tris meraviglioso, per uno dei migliori titoli italiani dell'anno. Al cinema. Come se riprendesse il suo strepitoso ruolo, Yuri Tuci, vedi alla voce folgorazione, entra a gamba tesissima all'inizio della nostra intervista, come se fosse un attore ampiamente navigato. "Si può essere noi stessi anche nella diversità. Non per forza dobbiamo assuefarci agli stereotipi di una società bigotta e medievale. Noi esistiamo, se ne facciano una ragione", ci dice, meravigliosamente sprezzante e in piena sicurezza. Autistico, Tuci, all'esordio, è protagonista insieme a Matilda De Angelis (anch'essa meravigliosa, e forse alla sua miglior interpretazione) di un altro esordio ancora, quello di Greta Scarano che debutta alla regia in Lada