Padova l’azienda che offre 50 euro ai dipendenti che non scioperano | Hanno scelto i clienti

Buoni spesa da 50a chi non sciopera. È questo il premio elargito da una ditta di Conselve () aichedeciso di non partecipare alla mobilitazione del 28 marzo per il rinnovo del contratto nazionale dei metalmeccanici. A denunciare l’iniziativa della zincheria a caldo Mita Spa è il segretario generale dei metalmeccanici della Uil, Rocco Palombella. «Una vergogna» è la definzione data da Palombella al comportamento delche il sindacato intende denunciare come pratica antisindacale. «È intollerabile la decisione del– ha detto citato dal Corriere del Veneto —. Il comportamento di Federmeccanica ed Assistal, che tengono bloccata la trattativa per il rinnovo, crea comportamenti che rischiano di mettere in discussione l’intero sistema contrattuale.