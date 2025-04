Lanazione.it - La Briglia non molla e si rilancia con il campo nuovo

"Sapevamo che saremmo andati incontro ad un’annata difficile. Ma la onoreremo fino in fondo, per poter ripartire al meglio e con unprogetto nella prossima stagione: vogliamo lavorare per tornare a lottare per il campionato". Lanon lascia, ma anzi raddoppia: lo assicura il dirigente Alberto Fortis, allontanando così l’ipotesi che voleva il sodalizio vaianese pronto a chiudere i battenti una volta terminati i lavori suldistrutto dall’alluvione del 2 novembre 2023. Una data-spartiacque anche nella storia del club vaianese, che nelle scorse stagioni ha più volte sfiorato la promozione in Seconda Categoria. La società aveva subito ingenti danni ed aveva deciso di passare la mano al termine della scorsa stagione. Ma la cessazione dell’attività e la conseguente sparizione del soggetto al quale era stato affidato l’impianto sportivo avrebbe tuttavia messo a serio rischio l’arrivo dei contributi economici stanziati anche dalla Figc.