Messinatoday.it - Politica e sport, la giunta comunale rinuncia all’indennità per sostenere il Team Scaletta

Leggi su Messinatoday.it

Gesto concreto dell'amministrazionediZanclea a sostegno del. La, per la seconda volta in stagione, ad un mese di indennità personale per supportare il viaggio della realtà calcistica nel massimo evento nazionale di Futsal Femminile. Ad.