Discarica di amianto sul Rubicone. Denunciate dieci persone

Una vera e propria ‘bomba’ per la salute umana. Una grossaillegale diè stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Rimini che ha sequestrato ben 2.800 chilogrammi di eternit e 500 chilogrammi di plastica su aree per 110.000 metri quadrati, in prossimità di canali che andavano a finire nel fiume. Una grande operazione che ha portato alla denuncia di 10responsabili di gravi violazioni delle norme ambientali. La scoperta dellaè emersa durante l’attività di controllo economico del territorio a tutela dell’ambiente messa in atto dai finanzieri della Stazione Navale della Guardia di Finanza di Rimini, conclusa con il conseguente sequestro di un’ingente quantità di rifiuti pericolosi, tra cui manufatti e lastre in eternit contenenti, abbandonati su terreni agricoli situati in prossimità di corsi d’acqua affluenti del fiume