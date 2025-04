Linkiesta.it - La campagna di Europa Radicale contro l’antisemitismo

Leggi su Linkiesta.it

Dopo il 7 ottobre 2023, il più grande pogrom dopo la fine della Shoah, gli episodi di antisemitismo sono aumentati in tutto il mondo. Anche nelle democrazie europee, essere riconosciuti come ebrei è un fattore di pericolo: le accuse, le minacce, le offese e le violenzegli ebrei sono ormai stabilmente parte della vita collettiva e del discorso pubblico.«Un ebreo non è mai mai “io”, ma è sempre “voi”». Così David Blei, il delegato alla comunicazione della Comunità ebraica milanese, ha introdotto la conferenza stampa con cui mercoledì pomeriggio, nella sala Segre di via Sally Mayer, è stata presentata l’iniziativa “Indossiamo la kippah”, promossa dall’Associazione.Sulla stessa linea, il vicepresidente della Comunità di Milano, Ilan Boni, ha ricordato come, agli ebrei, è chiesto quasi quotidianamente di discolparsi per qualcosa o di dissociarsi da qualcuno, sempre con una imputazione di colpa o di responsabilità collettiva.