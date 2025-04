Sport.quotidiano.net - Judo. Giulio Manenti, un empolese sul gradino più alto: suo il titolo italiano Juniores A2

Leggi su Sport.quotidiano.net

Uncampione. L’impresa è riuscita adelKodokan Empoli al CampionatoA2 (-73kg) andato in scena lo scorso weekend ad Andria. In una categoria di peso con 80 atleti ai nastri di partenza,si è qualificato alle semifinali vincendo i quattro incontri della fase eliminatoria, mettendo sempre in mostra undilivello sotto gli occhi del proprio coach, il maestro Alessandro Di Clemente. Superata la semifinale con carattere, avendo la meglio sul forte avversario con una delle sue tecniche speciali, il giovanesi presenta in finale esausto e dolorante, ma trova la forza di eseguire alla perfezione un’altra delle sue tecniche favorite, che manda l’avversario al tappeto facendolo salire sulpiùdel podio. Con questa vittoriadimostra di poter stare nelche conta a livello nazionale ambire a nuovi importanti traguardi.