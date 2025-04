Mio figlio è problematico disturba in classe Cosa facciamo? Lo cacciamo via? Casi limite tra disciplina e inclusione Una riflessione

Leggi su Orizzontescuola.it

È stato sospeso per cinque giorni, dal 7 al 12 aprile, Marco – nome di fantasia –, studente del primo anno in una scuola superiore del Friuli-Venezia-Giulia. Accumula noteri da mesi,in, non segue le lezioni, interrompe i docenti, provoca. Ma dietro quei gesti si nasconde una diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento, formalmente comunicata alla scuola e in fase di aggiornamento documentale.L'articolo “Mioin? Lo?”” tra. Una