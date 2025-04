Sport.quotidiano.net - Firenze c’è, febbre a 90°. Entusiasmo e adrenalina. Quasi tremila al Meazza. E giovedì tutti in Slovenia

Sì, mai come stavolta è giusto chiamarlo col termine che più gli si addice: esodo. Perché è chiaro che la trasferta del sabato invoglia sempre, così come il desiderio di non lasciare sola una Fiorentina che sta letteralmente volando contro le big. Eppure pensare di riuscire a portaretifosi viola a San Siro era davvero inimmaginabile solo fino a poco tempo fa. I numeri raccolti in queste ultime ore dalle associazioni del tifo in vista della sfida con il Milan raccontano però questo: circa 2.500 tagliandi già previsti per il settore ospiti dele la sensazione che il dato possa crescere ancora. L’si taglia a fette e la voglia di vedere la squadra di Palladino aggiudicarsi lo scalpo di un’altra grande (peraltro già battuta al Franchi) è tanta. Ma il "veliero degli ultras", come recita il noto coro della Fiesole che ormai è diventato una mania, non si limiterà a fare rotta solo su Milano.