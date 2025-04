Quifinanza.it - Tesla vola in Borsa: rumors su uscita Musk dal governo fanno dimenticare calo consegne

, società statunitense di veicoli elettrici fondata da Elon, ha chiuso in rialzo del 5,3% a quota 282,76 dollari per azione, risultando il miglior titolo del Nasdaq 100. A spingere gli acquisti è stato un articolo del sito Politico, sempre ben informato su quello che accade a Washington DC, secondo cui Trump ha detto a membri del suo gabinetto e ad altri contatti stretti chepresto si ritirerà dal suo ruolo governativo. Ciò ha contribuito a invertire i precedenti cali in, innescati quandoha segnalato undel 13% nelledel primo trimestre, peggiore delle attese. L’articolo di PoliticoSecondo Politico, il presidente USA rimane soddisfatto die della sua iniziativa del Dipartimento per l’efficienza governativa, ma entrambi hanno deciso negli ultimi giorni che presto sarà il momento perdi tornare ai suoi business e assumere un ruolo di supporto.