Cesena, la salvezza in anticipo

Il recupero della trasferta con Ravenna nel campionato di volley di serie D femminile ha visto la Bcc Romagnoloscendere in campo giovedì sera: la vittoria al tiebreak 2-3 (15-25, 17-25, 25-20, 25-15, 6-15) è valsa la matematicaper le bianconere, che hanno centrato l’obiettivo con quattro giornate dirispetto alla conclusione del campionato. I 26 punti conquistati valgono così il sesto posto in classifica. Il tabellino: Siroli 13, Guardigli 5, Milella 9, Bernabini 8, Mancini 6, Bellomo 5, Rossi S. 1, Casalini 8, Bizzocchi 5, Benvenuti 3, Rossi A., Sedioli (L), Mondardini (L). All. Forte. Buon momento anche per la squadra maschilete, anch’essa impegnata nel torneo di serie D con le insegne di Bcc Romagnolo: i bianconeri hanno infatti superato senza troppe difficoltà l’ultima della classe, Yuppies Zavattaro Bologna, con un netto 3-0 (25-19, 25-22, 25-19).