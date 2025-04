Oasport.it - Ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli debutta in Coppa del Mondo: sfida con Onofriichuk e Nikolova

Ladel2025 disi aprirà a Sòfia (Bulgaria) nel weekend del 4-6 aprile: sarà il primo di quattro appuntamenti, seguito dai due eventi di Baku (Azerbaijan) e Tashkent (Uzbekistan) nelle prossime settimane e dalla finale di Milano a luglio. L’Italia si affiderà a, che si cimenterà nel suo secondo impegno stagionale in campo internazionale dopo aver fatto incetta di podi al Grand Prix di Marbella.La fuoriclasse marchigiana, medaglia di bronzo nel concorso generale individuale alle Olimpiadi di Parigi 2024, punterà a un risultato di lusso alla Armeec Arena, dove sarà attesa da un confronto vibrante con l’ucraina Taisiia, che l’aveva battuta sul giro completo proprio a Marbella qualche settimana fa e che probabilmente è l’atleta più in forma del momento, come ha ribadito nell’ultimo weekend dominando il GP di Thiais.