Bollicinevip.com - Ilary Blasi torna in TV con un nuovo reality show

Leggi su Bollicinevip.com

in TV con un“The Couple – Una vittoria per due” debutta su Canale 5protagonista del piccolo schermo con un, “The Couple – Una vittoria per due”, un format inedito che debutterà su Canale 5 il prossimo 7 aprile.Il programma mette al centro otto coppie, formate da amici, colleghi, parenti o persino ex rivali, che dovranno affrontare una serie di sfide complesse, tra prove di resistenza, strategia e complicità. L’obiettivo? Dimostrare di essere il duo più affiatato e conquistare il montepremi finale.PH ArchivioTuttavia, il percorso non sarà semplice: tra alleanze, tradimenti e tensioni crescenti, i concorrenti dovranno destreggiarsi in un gioco psicologico avvincente, mentre il pubblico, attraverso il televoto, avrà un ruolo determinante nel decidere il destino dei partecipanti.