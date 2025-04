Anteprima24.it - Agropoli, lavori a San Francesco: Europa Verde Salerno chiede chiarezza

Tempo di lettura: 2 minutiesprime forte preoccupazione per quanto accaduto nell’area del litorale di San, ad. Idi consolidamento del costone sottostante, avviati da un privato, hanno portato a un intervento della Polizia Municipale, della Capitaneria di Porto e dei Carabinieri Forestali, che hanno rilevato gravi irregolarità e disposto il sequestro dell’area malgrado le autorizzazioni ottenute dal Comune e dalla Capitaneria di Porto di.Secondo quanto emerso, l’utilizzo di una chiatta per il trasporto di massi ha suscitato perplessità tra i cittadini e le associazioni ambientaliste, per i possibili danni all’ecosistema marino nei pressi dello scoglio di San. Questo desta ulteriore allarme e riimmediati chiarimenti da parte delle autorità competenti.