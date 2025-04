Ilfattoquotidiano.it - Trump minaccia i Paesi dei Caraibi per colpire Cuba e Venezuela: la strategia Rubio svelata in Giamaica

L’arrivo del Segretario di Stato americano, Marco, atterrato all’aeroporto Norman Manley della capitale Kingston il 26 marzo, ha sancito ladi Donald: rafforzare la sua influenza sugli stati satelliti neiincontrando inil primo ministro Andrew Holness oltre alla premier di Barbados, Mia Mottley, Stuart Young di Trinidad & Tobago e il presidente ad interim di Haiti, Fritz Alphonse, ai fini di assestare il colpo di grazia ai“ribelli”con dazi e ritorsioni migratorie sui convenuti, dopo averli prima blanditi per i progressi fatti nella lotta al crimine.La scelta del Paese non è un caso: Holness è il leader del JLP (Jamaica Labour Party), il partito locale legato indissolubilmente ai repubblicani Usa fin dai tempi di Ronald Reagan che con Edward Seaga – fondatore del JLP e premier per ripetuti mandati – diede corso alle invasioni di Grenada nel 1983 e alla successiva di Panama nel 1989.