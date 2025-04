Ilrestodelcarlino.it - Truffatori presi ad Acquasanta. Avevano appena convinto un’anziana a dargli tutto l’oro

Due persone sono state arrestate in flagranza di reato dai carabinieri per aver messo in atto aduna truffa cosiddetta del ‘falso avvocato’, ai danni di una donna di 87 anni. I due malfattori, provenienti dalla Campania, erano riusciti a compiere una truffa da oltre 10.000 euro ma sono stati individuati ed arrestati. Nella tarda mattinata di lunedì, residente in una frazione diTerme, ha ricevuto una chiamata da parte di uno studio legale, nella quale l’interlocutore, dichiaratosi avvocato, la informava che stava gestendo la vicenda del figlio relativa all’investimento di una donna, che lo stesso rischiava l’arresto e che per sistemare le cose era necessario versare del denaro. La vecchietta, ovviamente spaventata, ha riferito di non avere denaro a portata di mano e a questo punto, il sedicente avvocato le proponeva di recuperareche aveva in casa, addirittura di pesarlo, concludendo che a breve sarebbe passato una persona a ritirarlo.