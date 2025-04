Romadailynews.it - Traffico Roma del 03-04-2025 ore 08:30

LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazioneintenso Come di consueto in queste ore del mattino sul grande raccordo anulare con cuore in carreggiata interna te la Bufalotta Tiburtina e di seguito tra la Casilina e l'abbia mentre su quella esterna le cose sono dalla Prenestina e la Tiburtinain coda e niente asulla diramazionesud e sul tratto Urbano della A24-l'aquila-teramo rispettivamente da Torrenova a raccordo è dal raccordo alla tangenziale est altre file proprio sulla tangenziale est da Batteria Nomentana fino all'uscita Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico code anche verso San Giovanni da San Lorenzo a viale Castrense chiusa viale Tirreno per lavori tra Piazza Capri e via monginevra in direzione viale Jonio inevitabili code delle ore dianche su Corso Sempione e Piazzale Jonio Rimaniamo in zona Ci sono code in via Ugo Ojetti per un incidente avvenuto in Piazza Talenti in entrata arallentamenti e code sulla Cassia torta e Tomba di Nerone sulla Flaminia da laboratori di Quinto e sulla Salaria da Villa Ada alla tangenziale est altri file sulla via di Boccea tra via Cornelia e via di Acquafredda in direzione Piazza Irnerio e sulla via trionfale fino all'Ospedale San Filippo Neri concessionato ilsul viadotto della Magliana in direzione della via Laurentinaintenso con code sulla Pontina da Castelno la zona dell'EUR e sulla Colombo dalla via Pontina a Piazzale venticinque marzo 1957 incolonnamenti anche sulla via Appia perintenso da Ciampino alle Capannelle per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito