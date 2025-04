Ilfattoquotidiano.it - Vele luminose verso le stelle, il sogno di Stephen Hawking e Alpha Centauri potrebbe realizzarsi

Diventa sempre più reale la visione dell’astrofisico, il quale sognava di progettarea propulsione luminosa per viaggiarele. Una nuova collaborazione tra la Brown University e la TU Delft ha portato alla creazione dirivoluzionarie, più economiche, più veloci da realizzare e potenzialmente adatte a missioni come Starshot, che mirano a raggiungere levicine in pochi decenni anziché in millenni. Stando a quanto riportato sulla rivista Nature Communications, i ricercatori hanno realizzato un prototipo di vela luminosa combinando materiali ultrasottili e altamente riflettenti con un design su scala nanometrica ottimizzato dall’Intelligenza artificiale. Si tratterebbe di un traguardo rivoluzionario.Incredibilmente sottile – Basta considerare che dal suo lancio nel 1977, la sonda spaziale Voyager 1 della NASA ha percorso più di 15 miliardi di miglia nello spazio profondo.