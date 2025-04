Iltempo.it - I Dazi di Trump contro l'Ue, Tremonti: perché è la fine della globalizzazione

«Al di là dei numeri è una cifra molto aggressiva e molto ideologica». È il commento dell'ex ministro dell'Economia Giuliodopo cheha annunciatoal 25% sull'import di auto straniere in vigore dal 3 aprile e del 20%l'Ue. «Ci hanno derubato per anni, sono patetici», ha chiosato il presidente degli Stati Uniti d'America. Sono stati annunciati idase ne parla così tanto quando in realtà anche gli altri Presidenti americani li avevano imposti? «Ero l'unico politico italiano invitato alla prima Presidenza, ma quello era un mondo molto diverso». Oggi ifanno più pauraè cambiato il mondo in un certo lasso di tempo? «La strutturapolitica è radicalmente cambiata: è finito il dogma. Adesso è la politica che 71+ va sopra lo Stato».